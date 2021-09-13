هل تنخفض أسعار المواد الغذائية؟

لفت رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائي هاني بحصلي، الى أن تأليف الحكومة أعطى نفحة إيجابية للجميع.



وأضاف بحصلي في حديث عبر “صوت لبنان”: في حال ارتفع سعر صفيحة المازوت الى حدود 220 ألف ليرة قدرنا إرتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 5 و 7% على البضاعة المستوردة في المرحلة الأولى.





واعتبر أن درب الجلجلة كان عندما رفع الدعم منذ شهرين على المواد الغذائية، مضيفاً: نحن أطلقنا صرخة منذ أسابيع لأن القطاع التجاري يلفظ أنفاسه الأخيرة وهددنا بأن القطاع يمكن أن يتوقف أسوة بالقطاع الصحي.



وأكد أنه بمجرد إنخفاض سعر الدولار وثبوته فأسعار المواد الغذائية والسلع ستنخفض.



وأشار الى أنهم حاضرون لدعم كل القطاعات والإدارات بالمرحلة الجديدة، آملاً أن تتخذ خطوات عملية لأن ما يهم المواطن هو خفض الأسعار.واعتبر أن درب الجلجلة كان عندما رفع الدعم منذ شهرين على المواد الغذائية، مضيفاً: نحن أطلقنا صرخة منذ أسابيع لأن القطاع التجاري يلفظ أنفاسه الأخيرة وهددنا بأن القطاع يمكن أن يتوقف أسوة بالقطاع الصحي.وأكد أنه بمجرد إنخفاض سعر الدولار وثبوته فأسعار المواد الغذائية والسلع ستنخفض.