لبنان

سكرية: لكسر الإحتكار وفتح باب الإستيراد

Lebanon 24
13-09-2021 | 04:51
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أشار رئيس اللقاء الأكاديمي الصحي والهيئة الوطنية الصحية الدكتور إسماعيل سكرية في حديث لبرنامج نقطة عالسَطِر من صوت لبنان، الى أن الحسم 20% على الأدوية غير المدعومة جاء لصالح التاجر الذي كان يعطي لكل الصيدليات إكراميات تتراوح بين 20 و 25 % وهي توقفت منذ عامين ، كما كان يعطي أيضاً للوزارة وللمؤسسات الضامنة تصل أحياناً الى 50 و 60% .
ودعا الى كسر الإحتكار وفتح باب الإستيراد شرقاً وغرباً وتفعيل المختبر المركزي للرقابة كي لا تدخل أدوية غير فاعلة .
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