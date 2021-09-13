سكرية: لكسر الإحتكار وفتح باب الإستيراد

أشار رئيس اللقاء الأكاديمي الصحي والهيئة الوطنية الصحية الدكتور إسماعيل سكرية في حديث لبرنامج نقطة عالسَطِر من صوت لبنان، الى أن الحسم 20% على الأدوية غير المدعومة جاء لصالح التاجر الذي كان يعطي لكل الصيدليات إكراميات تتراوح بين 20 و 25 % وهي توقفت منذ عامين ، كما كان يعطي أيضاً للوزارة وللمؤسسات الضامنة تصل أحياناً الى 50 و 60% .ودعا الى كسر الإحتكار وفتح باب الإستيراد شرقاً وغرباً وتفعيل المختبر المركزي للرقابة كي لا تدخل أدوية غير فاعلة .