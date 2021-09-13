البراكس: لا حل الا بالسماح لبواخر البنزين الراسية بتفريغ حمولاتها فورا

غرد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس عبر حسابه الخاص على تويتر بالقول: "‏لا حل لهذا الوضع الا بالسماح لبواخر البنزين الراسية في مياهنا بتفريغ حمولاتها فورا".واضاف" عملا بآلية الاسعار المعتمدة حاليا او بعد الاتفاق بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان على الالية التي يجب اعتمادها لاصدار جدول تركيب اسعار جديد.عدم اتخاذ القرار سيفاقم الازمة اكثر فاكثر."