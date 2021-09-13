البراكس: لا حل الا بالسماح لبواخر البنزين الراسية بتفريغ حمولاتها فورا

لا حل لهذا الوضع الا بالسماح لبواخر البنزين الراسية في مياهنا بتفريغ حمولاتها فورا"، اما عملا" بالية الاسعار المعتمدة حاليا" او بعد الاتفاق بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان على الالية التي يجب اعتمادها لاصدار جدول تركيب اسعار جديد.
عدم اتخاذ القرار سيفاقم الازمة اكثر فاكثر.
— Georges Brax (@brax_georges) September 13, 2021
لا حل لهذا الوضع الا بالسماح لبواخر البنزين الراسية في مياهنا بتفريغ حمولاتها فورا"، اما عملا" بالية الاسعار المعتمدة حاليا" او بعد الاتفاق بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان على الالية التي يجب اعتمادها لاصدار جدول تركيب اسعار جديد.
عدم اتخاذ القرار سيفاقم الازمة اكثر فاكثر.