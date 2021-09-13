لبنان

العبسي عاد الى بيروت بعد مشاركته البابا في القداس الختامي للمؤتمر الافخارستي العالمي

Lebanon 24
13-09-2021 | 05:32
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 عاد بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي الى بيروت منهيا زيارة رسمية الى بودابست شارك خلالها طيلة الاسبوع الماضي في المؤتمر الافخارستي العالمي.


وكان العبسي قد انهى زيارته هذه بمشاركة قداسة البابا فرنسيس القداس الاحتفالي الختامي، الى جانب سائر الكرادلة والبطاركة والاساقفة.
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