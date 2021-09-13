شكوى من مصلحة الليطاني ضد مجهول

بعد اقدام مجهولين على سرقة الكابلات الكهربائية التابعة لمبنى الزهراني المخصص لمراقبة وصيانة مشروع ري القاسمية.



تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى امام النيابة العامة التمييزية ضد مجهول تمهيدا لتحديد المجرمين ولملاحقتهم مع كل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او شريكا بالجرائم المنصوص عنها في المواد 747 و638 و595 و381 و335 و379 و322 و323 و309 من قانون العقوبات.