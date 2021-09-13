لبنان

السنيورة اتصل بشيخ العقل... ما السبب؟

Lebanon 24
13-09-2021 | 05:45
A-
A+
Doc-P-863298-637671339608788784.jpg
Doc-P-863298-637671339608788784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أجرى رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة اتصالا هاتفيا بشيخ عقل الطائفة الدرزية الجديد الشيخ سامي ابو المنى لتهنئته بمنصب مشيخة العقل، وكانت مناسبة لتداول الاوضاع الراهنة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء اللبناني سابقا فؤاد السنيورة لـ"العربية": استعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي في لبنان يكون بتنفيذ المبادرة الفرنسية وتعديلات بري.. وهناك من يتمسك بحصته في الحكومة
lebanon 24
14/09/2021 14:35:50 Lebanon 24 Lebanon 24

فؤاد السنيورة

سامي ابو المنى

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2021-09-14
07:15 | 2021-09-14
07:02 | 2021-09-14
06:54 | 2021-09-14
06:46 | 2021-09-14
06:42 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website