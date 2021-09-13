هذه هي الصورة التذكارية للحكومة الجديدة

نشر حساب رئاسة الجمهورية الرسمي على موقع "تويتر" الصورة التذكارية للحكومة الجديدة المؤلفة من 24 وزيرا ، بحضور الرئيس ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.