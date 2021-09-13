لبنان

هذه هي الصورة التذكارية للحكومة الجديدة

Lebanon 24
13-09-2021 | 05:48
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نشر حساب رئاسة الجمهورية الرسمي على موقع "تويتر" الصورة التذكارية للحكومة الجديدة المؤلفة من 24 وزيرا ، بحضور الرئيس ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. 
 
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صورة

ميشال عون

نجيب ميقاتي

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