لبنان

الدّعم على 8 آلاف والكميات تكفي السوق حتى هذا الموعد.. هل من حلحلة في أزمة المحروقات؟

Lebanon 24
13-09-2021 | 07:08
A-
A+
Doc-P-863320-637671389186945894.jpg
Doc-P-863320-637671389186945894.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في جديد أزمة المحروقات، كشفت مصادر مصرف لبنان لقناة الـ"mtv" أنه تمّ إعطاء موافقة لـ6 بواخر بنزين ومازوت في المياه الاقليمية اللبنانيّة ولباخرتين سوف تصلان تباعاً بحسب سعر الدّعم على الـ8000 ليرة والكميّات تكفي السوق حتّى 25 أيلول.

وكانت أشارت معلومات الى ان مصرف لبنان سيعطي موافقات مسبقة لسبع شركات مستوردة للنفط لإستيراد 7 بواخر بنزين ومازوت وفق آلية الدعم على الـ8000 ل.ل.

وكان عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، غرّد في وقت سابق عبر حسابه الخاص على تويتر بالقول: "‏لا حل لهذا الوضع الا بالسماح لبواخر البنزين الراسية في مياهنا بتفريغ حمولاتها فورا".
 
واضاف" عملا بآلية الاسعار المعتمدة حاليا او بعد الاتفاق بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان على الالية التي يجب اعتمادها لاصدار جدول تركيب اسعار جديد. عدم اتخاذ القرار سيفاقم الازمة اكثر فاكثر".

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2021-09-14
07:35 | 2021-09-14
07:15 | 2021-09-14
07:02 | 2021-09-14
06:54 | 2021-09-14
06:46 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website