الدّعم على 8 آلاف والكميات تكفي السوق حتى هذا الموعد.. هل من حلحلة في أزمة المحروقات؟

في جديد أزمة المحروقات، كشفت مصادر مصرف لبنان لقناة الـ"mtv" أنه تمّ إعطاء موافقة لـ6 بواخر بنزين ومازوت في المياه الاقليمية اللبنانيّة ولباخرتين سوف تصلان تباعاً بحسب سعر الدّعم على الـ8000 ليرة والكميّات تكفي السوق حتّى 25 أيلول.وكانت أشارت معلومات الى ان مصرف لبنان سيعطي موافقات مسبقة لسبع شركات مستوردة للنفط لإستيراد 7 بواخر بنزين ومازوت وفق آلية الدعم على الـ8000 ل.ل.وكان عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، غرّد في وقت سابق عبر حسابه الخاص على تويتر بالقول: "‏لا حل لهذا الوضع الا بالسماح لبواخر البنزين الراسية في مياهنا بتفريغ حمولاتها فورا".واضاف" عملا بآلية الاسعار المعتمدة حاليا او بعد الاتفاق بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان على الالية التي يجب اعتمادها لاصدار جدول تركيب اسعار جديد. عدم اتخاذ القرار سيفاقم الازمة اكثر فاكثر".