جولة لخضر برفقة الحاج حسن والموسوي على دوائر محافظة بعلبك الهرمل

استقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه بمركز المحافظة في بعلبك، النائبين حسين الحاج حسن وإبراهيم الموسوي ومعاون مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" هاني فخر الدين، وجرى التباحث في "أوضاع الإدارات العامة في ظل الإضراب الذي أعلنته الرابطة، والحلول الممكنة لتسيير أمور المواطنين".

إثر اللقاء جرى تفقد دائرة نفوس بعلبك، والدوائر والمصالح في مبنى المحافظة، وأشار خضر إلى أن "هذه الجولة هي للتواصل مع الدوائر في المحافظة، ونشكر النواب على وقوفهم إلى جانبنا، ودعمهم واهتمامهم ومتابعتهم لشؤون الناس في هذه المنطقة، وهذا الأمر ليس غريبا عنهم".

وتابع: "نتفهم الظروف الاستثنائية التي يمر فيها موظف القطاع العام والإضراب، ولكن تسهيل أمور المواطنين هو واجب علينا وأمر أساسي، واليوم ضمن هذه الجولة اطلعنا على أوضاع موظفي قلم نفوس بعلبك الذين يعملون ثلاثة أيام أسبوعيا لتيسير أمور الناس، ويهمنا الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم والاستماع إلى وجعهم، لنرى كيف يمكننا تذليل العقبات من أمامهم ليتمكنوا من الالتحاق بدائرتهم وممارسة عملهم بشكل طبيعي قدر الإمكان، ليتمكنوا من خدمة المواطنين في محافظة بعلبك الهرمل".

بدوره، قال النائب الحاج حسن: "قمنا بزيارة صباحية لسعادة المحافظ ولدائرة نفوس بعلبك ولسائر الدوائر والمصالح العامة، وهدف الزيارة أولاً الوقوف إلى جانب الموظفين في هذه الظروف الصعبة، فالرواتب فقدت 90 بالمئة من قيمتها الشرائية، وهناك صعوبة في الحصول على مادة البنزين لتأمين الانتقال إلى مراكز الوظيفة، وإذا توافرت فهي بسعر مرتفع، بالإضافة إلى التزام دعوة الرابطة للإضراب".

وأضاف: "من أهداف زيارتنا أيضا مطالب وهموم المواطنين الذين يشكون من كل هذه الظروف التي أنتم كموظفين ضحيتها، فلدى المواطنين حاجات لا يمكن تلبيتها في ظل الدوام الأسبوعي الجزئي للإدارات. ولا بد من التنويه بمبادرة دائرة نفوس بعلبك إلى التجاوب والبدء بالدوام لثلاثة أيام أسبوعيا من الاثنين حتى الأربعاء، عوضا عن يوم واحد، وهذا أمر إيجابي ومهم لخدمة الناس وتسهيل أمورهم".

ودعا إلى "تنظيم دوائر ومصالح محافظة بعلبك الهرمل دوام الموظفين بالمناوبة، لتلبية حاجات المواطنين وللعطاء أكثر في ظل الظروف الصعبة، والسعي لتنظيم نقل مشترك للموظفين، ونحن كنواب تكتل بعلبك الهرمل وحزب الله جاهزون للوقوف إلى جانبكم كما كنا دائماً. أهم شيء بالنسبة لنا مراعاة أوضاع الموظفين، وفي الوقت نفسه مراعاة أوصاع المواطنين".

وتمنى الحاج حسن" مع تشكيل الحكومة التي عقدت اليوم أول اجتماعاتها، أن يكون قد بدأ مسار تصويب الأمور وتصحيحها، فبدل أن يكون لدينا مسار انهيار والمسار السلبي، بأن يبدأ المسار الإيجابي في البلد مما ينعكس علينا جميعا موظفين ومواطنين".