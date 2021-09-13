هذا ما أوضحه النائب البطريركي على نيابة صربا

صدر عن المطران بولس روحانا، التالي:

الى كهنة وشمامسة نيابة صربا،يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بقرارٍ صادر عن البطريرك الراعي يتعلق باستعادة المناولة بالفم.يهمّني القول بان هذا النص ليس الاّ مسوّدة معّدة للنقاش ضمن سينودس الأساقفة فقط وبالتالي لا يمكن اعتباره نصا رسميا باي وجه من الوجوه للعمل بموجبه كما يُروّج له البعض بطريقة غير قانونية.لذلك ارجو منكم المحافظة على المناولة باليد حتى صدور قرار رسمي من السلطة الكنسية بشأن طريقة إعطاء المناولة .