الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في حالة خيبة... ما دخل الحكومة؟

أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في بيان، انها "إذ تأمل في أن تتمكن الحكومة الجديدة من النهوض مجددا بالبلد وإيجاد الحلول للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، تعرب عن الخيبة في استبعاد السيدات من المشاركة في التشكيلة الحكومية باستثناء حقيبة وزارية واحدة".

اضاف البيان: "وإذ تعتبر الهيئة أن التشكيلة الحكومية لا تعكس مبادئ المساواة التي نص عليها الدستور وكذلك تخالف المبادئ التي تضمنتها المواثيق الدولية التي التزم بها لبنان، تتوجه من كافة القيادات لمطالبتها باشراك اللبنانيات اللواتي أثبتن جدارتهن على مختلف الصعد في مراكز القرار، عبر العمل على أن تكون هناك كوتا نسائية في مختلف مراكز القيادة والتمثيل النيابي، تحقيقا للمساواة التي يتطلع اليها شابات و شباب لبنان".