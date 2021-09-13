لبنان

بري عرض الاوضاع العامة مع ابو فاعور

Lebanon 24
13-09-2021 | 08:05
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل ابو فاعور، حيث جرى عرض للاوضاع العامة، وآخر المستجدات السياسية.


وغادر ابو فاعوراثر اللقاء دون الادلاء بتصريح.
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نبيه بري

وائل ابو فاعور

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