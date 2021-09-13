4 حكومات و696 يوماً من الفراغ.. هذا ملخص عن الوضع الحكومي في عهد عون

نشرت "الدولية للمعلومات" تقريراً تحت عنوان: "الوضع الحكومي في عهد الرئيس عون 4 حكومات و696 يوماً من الفراغ أو 40% من أيام العهد"، اشارت فيه الى انه تم انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية في 31 تشرين الأول 2016، وقد شهد عهده حتى اليوم (في 10 أيلول 2021 تاريخ تشكيل الحكومة الحالية) تشكيل 4 حكومات وحالتي اعتذار عن التشكيل و696 يوماً من الفراغ الحكومي وتصريف الأعمال ما يشكل نسبة 40% من أيام عهد الرئيس عون حتى تاريخ تشكيل الحكومة الحالية.

حيث أن حكومة الرئيس حسان دياب استمرت 366 يوماً في تصريف الأعمال وهي الفترة الأطول في تاريخ الحكومات حتى اليوم، وقد سبقت بذلك حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2013 والتي استمرت 315 يوماً في تصريف الأعمال.