لبنان

إنطلاق حملة التقليح في مخيم البداوي

Lebanon 24
13-09-2021 | 08:38
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بدأت حملة التلقيح المجانية للجرعة الأولى من لقاح إسترازينيكا ضد فيروس كورونا كوفيد ـ 19 في مدرسة كوكب في مخيم البداوي، وسط إقبال من أهالي مخيمي البداوي ونهر البارد.


والحملة تجري تحت إشراف مفوضية شؤون اللاجئين UNHCR وتنفيذ جمعية IOCC بالتعاون مع أطبّاء بلا حدود MSF بالتعاون مع وكالة الأونروا وأنيرا وجمعية البرامج النسائية، وهي تستهدف أعمار السكان الذين يتراوحون بين 30 إلى 60 عاما.


وكان المشرفون على الحملة قد طالبوا اهالي مخيمي البداوي ونهر البارد المشاركة الكثيفة فيها، والإستفادة منها، وان فريقا من المشرفين على الحملة سيكون حاضرا من اجل تقديم المشورة اللازمة والنصائح، والإجابة على الأسئلة، والمشاركة في عملية التسجيل والتلقيح.
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