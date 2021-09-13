لبنان

بيان هام من بلدية بعلبك حول الحفريات

Lebanon 24
13-09-2021 | 08:42
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 طلبت بلدية بعلبك في بيان من "كل من يرغب بإجراء أعمال حفريات على الطرق العامة، سواء أكانت تمديدات مياه أو مجاري صحية أو إجراء أي توصيلات بأقنية مجاري المياه أو أي حفريات اخرى، المبادرة فورا إلى أخذ الإذن المسبق من الإدارة المعنية وفقا للأصول، وإبلاغ البلدية بذلك، وإلا ستكون البلدية مضطرة لتنظيم محاضر ضبط بحق كل من يخالف الأصول المرعية الإجراء".


وأضافت: "نأمل من أهلنا في مدينة بعلبك التجاوب والتنسبق مع البلدية، حفاظا على حسن سير العمل، ومنعا لأي هدر في المال العام".
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