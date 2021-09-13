بعد مناشدات الاهالي.. طوافة عسكرية تعمل على اخماد حريق هذه المنطقة

باشرت طوافة عسكرية منذ قليل، بطلعات متكررة من قاعدة القليعات الجوية، للمساهمة بعمليات اطفاء الحرائق التي ما زالت مستمرة حتى الان في المنطقة الحرجية في خراج بلدات رحبة وايلات وجبرايل.

كما تتابع فرق الدفاع المدني، وفريق جمعية" درب عكار البيئية" والمتطوعون من ابناء المنطقة عمليات اهماد النيران المندلعة منذ بعد ظهر يوم امس.

كما تم استقدام جرافة تعمل على تسهيل عمليات وصول سيارات الاطفاء التابعة للدفاع المدني الى اقرب نقطة من المواقع الوعرة.