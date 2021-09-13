لبنان

إنفجار عدد من الالغام في هذه البلدة... ماذا يجري؟

Lebanon 24
13-09-2021 | 08:57
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إندلع  حريق كبير في منطقة المنارة في ميس الجبل، ويعمل الدفاع المدني على إخماده. وقد ادى الحريق إلى إنفجار الغام عدة من مخلفات العدو الاسرائيلي .
المصدر: الوكالة الوطنية
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ميس الجبل

الدفاع المدني

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