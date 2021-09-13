الاتصالات مقطوعة في هذه المناطق

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقطاع تام لشبكات اتصالات الهواتف الخليوية والانترنت في عدد من المناطق اللبنانية الشمالية، لاسيما في مناطق الدريب الأعلى ووادي خالد وجبل اكروم بالاضافة الى بعض القرى الحدودية الجنوبية.