7 ملايين دولار مقابل معلومات عن مسؤول في "حزب الله".. من هو طلال حمية؟ (صورة)

يعتبر طلال حمية رئيسا لمكتب الأمن الخارجي لحزب الله اللبناني مما يجعله مسؤولاً عن عمليات خلايا التنظيم في جميع أنحاء العالم. أرسل معلوماتك عبر تلغرام أو سغنال أو واتساب على الرقم أدناه، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة.

أعلن برنامج مكافأت من أجل العدالة التابع للخارجية الأميركية، الاثنين، عن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المسؤول في "حزب الله"، طلال حمية.وجاء في الإعلان عبر الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من اجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر":"يعتبر طلال حمية رئيسا لمكتب الأمن الخارجي لحزب الله اللبناني مما يجعله مسؤولاً عن عمليات خلايا التنظيم في جميع أنحاء العالم. أرسل معلوماتك عبر تلغرام أو سغنال أو واتساب على الرقم أدناه، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة".