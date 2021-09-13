لبنان

7 ملايين دولار مقابل معلومات عن مسؤول في "حزب الله".. من هو طلال حمية؟ (صورة)

Lebanon 24
13-09-2021 | 09:25
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أعلن برنامج مكافأت من أجل العدالة التابع للخارجية الأميركية، الاثنين، عن مكافأة  تصل إلى  7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المسؤول في "حزب الله"، طلال حمية.

وجاء في الإعلان عبر الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من اجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر":

"يعتبر طلال حمية رئيسا لمكتب الأمن الخارجي لحزب الله اللبناني مما يجعله مسؤولاً عن عمليات خلايا التنظيم في جميع أنحاء العالم. أرسل معلوماتك عبر تلغرام أو سغنال أو واتساب على الرقم أدناه، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة". يعتبر طلال حمية رئيسا لمكتب الأمن الخارجي لحزب الله اللبناني مما يجعله مسؤولاً عن عمليات خلايا التنظيم في جميع أنحاء العالم. أرسل معلوماتك عبر تلغرام أو سغنال أو واتساب على الرقم أدناه، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة.
 
 
وحمية من مواليد 27 تشرين الثاني 1952، متحدر من بلدة طاريا الواقعة في البقاع الأوسط قضاء بعلبك.

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت صنفت طلال حمية في 13 أيلول 2012 بأنه "إرهابي عالمي" بموجب الأمر التنفيذي 13224. 

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