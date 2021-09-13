لبنان

المفتي عبدالله: الحكومة تحت المجهر ونحن منحازون بالمطلق الى مصلحة الناس

Lebanon 24
13-09-2021 | 10:03
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أكد مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله، "أننا في لبنان نواجه العديد من التحديات، كما ان هناك أولويات وعلى الحكومة البدء بالوضع المعيشي الذي لا يمكن التغاضي عنه"، لافتا الى "أن الحكومة تحت مجهر الجميع ونحن منحازون بالمطلق الى مصلحة الناس".

تحدث المفتي عبدالله في خلال إحياء ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاة حرم النائب السابق عبد المجيد صالح المرحومة الحاجة أمينة ابراهيم نعمة (ام حسن) في نادي الإمام الصادق في مدينة صور، في حضور النائب علي خريس وحشد من القيادات الحركية والفعاليات السياسية والدينية والإجتماعية وأهالي المدينة.

وقال المفتي عبدالله: "نحن أمام استحقاق انتخابي وما تطمح اليه كتلة "التنمية والتحرير" أن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية ولكن الأمر يحتاج الى تفاهم وتوافق من أجل الوصول الى هذا القانون، ولكن مع للأسف هناك من يعرقل ذلك، ونحن نريد الخروج من هذه الدوامة و لا نريد لهذا الوطن أن ينهار، فقد تحملنا الكثير وقدمنا الشهداء والجرحى كي لا ينهار الوطن".

واكد الشيخ عبدالله "أن خيار المقاومة، هو الخيار الأساسي ومن يراهن على غير ذلك فهو يراهن على سراب لأن عز وفخر لبنان هو في هذه المقاومة".

واعتبر "أن خلاصنا يكون من خلال الخط الذي رسمه سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر الذي يشكل اليوم نقطة التقاء لكل الطوائف والمذاهب والتكتلات على كافة المستويات والاستراتيجيات الوطنية، ونحن لن نتخلى عنه بل نتمسك به ونعمل بمبادئه من أجل خلاص لبنان".
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