لبنان

النفط العراقي وصل الى لبنان

Lebanon 24
13-09-2021 | 10:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وصول باخرة النفط العراقية "kriti episkopi" الى منشآت النفط في دير عمار لتفريغ حمولتها.
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