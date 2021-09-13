عثمان استقبل المستشار الأمني لدى السفارة التركية مودعا

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، المستشار الأمني لدى السفارة التركية في لبنان العقيد يافوز تاج ديمير Yavuz Tasdemir، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه.