لبنان

عثمان استقبل المستشار الأمني لدى السفارة التركية مودعا

Lebanon 24
13-09-2021 | 10:50
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 استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، المستشار الأمني لدى السفارة التركية في لبنان العقيد يافوز تاج ديمير Yavuz Tasdemir، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه.
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عماد عثمان

تركيا

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