أحكام للعسكرية بالأشغال المؤبدة بحق محمد رضوان الصوالحي ومجموعته

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة سلسلة أحكام بحق كل من المدعى عليهم: محمد رضوان الصوالحي، سلطان بسام الفري، محمد عمر الرطل، بسام محمد فيصل بيتية، عيسى محمود نجم، يوسف أحمد مرعي وعمر بكري فستق، وذلك لإقدامهم على الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن على الإنتماء الى تنظيم داعش الإرهابي بهدف القيام بأعمال إرهابية، كما أقدم الثالث والرابع والسابع على تحريض باقي المدعى عليهم على الإلتحاق بالتنظيم للقتال الى جانبه في سوريا.وقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الصوالحي والفري والرطل وبيتية ومرعي مع تجريدهم من حقوقهم المدنية، وبالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات بحق عمر بكري فستق وتجريده من حقوقه المدنية، كما قررت المحكمة فصل ملف نجم عن الدعوى القائمة وتحديد جلسة محاكمة له بتاريخ 28/2/2022.