اليونيفيل: تزويد بلدية الفريدس بجرار زراعي

أعلنت القوات الدولية العاملة في الجنوب - "اليونيفيل" في بيان، أنها "بهدف بناء بنية تحتية زراعية وتعزيز الزراعة، قامت بتزويد بلدية الفريدس بجرار زراعي"، وقالت: "إن هذا الدعم الممول من قبلنا عن طريق تنفيذ مشاريع الأثر السريع QIP من المتوقع أن يعزز سبل عيش السكان، من خلال خفض الكلفة الزراعية وتشجيع المزيد من الناس على البدء بزراعة حقولهم، خصوصا في ظل الأزمة التي يشهدها لبنان".ولفتت إلى أن "الجرار الزراعي سيساعد صغار المزارعين على حرث حقولهم مع دفع رسوم رمزية للبلدية مقابل استخدامه"، وقالت: "لقد تم تسليم الجرار الأسبوع الماضي لبلدية الفرديس، التي أعربت عن امتنانها لجهودنا في دعم القطاع الزراعي في المنطقة، بما يضمن الأمن الغذائي".وأشارت إلى أن "المستفيدين من الدعم هم أبناء القرى الواقعة ضمن منطقة عمليات الكتيبة الهندية".