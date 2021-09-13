بيان من مصرف لبنان بشأن منصة "صيرفة".. هذا ما جاء فيه

أعلن مصرف لبنان في بيان، أن "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم، 600 ألف دولار أميركي بمعدل 14500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

وأضاف البيان: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".