لبنان

لجنة الادارة والعدل تجتمع غداً برئاسة عدوان

Lebanon 24
13-09-2021 | 12:21
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تعقد لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان في القاعة العامة في مجلس النواب في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلاثاء، بعدما كانت أرجأت جلستها التي كانت مقررة يوم الثلثاء الفائت وأرجئت بسبب إقفال الإدارات العامة يوم تشييع رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان .

وستدرس اللجنة جدول الاعمال الذي كان مقررا سابقا. واذا لم يكتمل النصاب تعقد اللجنة جلسة ثانية لها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم عينه.
 
وكانت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس اقتراح قانون المنافسة، اجتمعت اليوم برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور النواب: رولا الطبش، فادي علامة، حسين الحاج حسن، إدي ابي اللمع، آلان عون، وبلال عبدالله.

كذلك، شارك في الجلسة ممثل الهيئات الاقتصادية محمد عالم.

وأخذ أعضاء اللجنة علما بمشاريع القوانين التي حولتها اللجان المشتركة في اجتماعها السابق الاربعاء 8 ايلول 2020، وذلك لضمها إلى قانون المنافسة أو إقرارها على حدة.
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