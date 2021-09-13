نداءٌ عاجل من وزارة العمل.. هذا ما على العمال والموظفين فعله

اعتبرت المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله أن "نسبة البطالة في لبنان قد تكون فاقت الـ 50 إلى 60% بعدما كانت هذه النسبة في عام 2009 نحو 11%"، وقالت: "إن أكثر من 10 آلاف شخص من المصروفين من عملهم تقدموا بشكاوى إلى وزارة العمل في الفترة الأخيرة وهذا يعني أن نسبة هؤلاء تضاعفت".

ودعت عطالله كل شخص يُصرف من عمله أن يتوجه إلى وزارة العمل قبل أن يوقّع أي مستند، وذلك لتقديم شكوى، وأضافت: "نحن نتابع الآلاف من الشكاوى بهذا الإطار ونوجّه مَن يلزم إلى مجلس العمل التحكيمي".

وفي حديثها عبر قناة "الحرة" ضمن برنامج "المشهد اللبناني" مع الاعلامية ليال الاختيار، أشارت عطالله إلى أنّ أكثر القطاعات التي شهدت عمليات صرف كبيرة للموظفين هي قطاعات الخدمات مثل القطاع المصرفي والقطاعات الفندقية وقطاع البناء والمقاولات وأيضا قطاع الإعلام.

ومع هذا، فقد لفتت عطالله إلى أن "موظفين في القطاع العام باتوا يغيبون عن عملهم لعجزهم عن تأمين بدل النقل ليلتحقوا بوظائفهم".

وردًّا على سؤال حول قيمة الراتب الذي تتقاضاه في وظيفتها، قالت إنه لا يتعدى الـ 3 ملايين و500 ألف ليرة.