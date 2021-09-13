لبنان

"عروض عسكرية في بعض المناطق"... حركة "أمل" توضح وتنفي

Lebanon 24
13-09-2021 | 13:40
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صدر عن مكتب الاعداد في حركة "أمل" البيان الآتي:
 
"تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن عروض عسكرية في بعض المناطق. ويهم المكتب التوضيح أن هذا الخبر غير دقيق وعار من الصحة".
 
 
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أمل

عروض عسكرية

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