"عروض عسكرية في بعض المناطق"... حركة "أمل" توضح وتنفي

صدر عن مكتب الاعداد في حركة "أمل" البيان الآتي:

"تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن عروض عسكرية في بعض المناطق. ويهم المكتب التوضيح أن هذا الخبر غير دقيق وعار من الصحة".