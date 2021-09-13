ميقاتي اتصل بالشيخ أبي المنى مهنئا

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا هاتفيا بالشيخ سامي ابي المنى مهنئا إياه بتوليه منصب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، ومتمنيا له التوفيق في مهامه.