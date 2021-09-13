لبنان

ميقاتي اتصل بالشيخ أبي المنى مهنئا

Lebanon 24
13-09-2021 | 16:24
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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا هاتفيا بالشيخ سامي ابي المنى مهنئا إياه بتوليه منصب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، ومتمنيا له التوفيق في مهامه.
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ميقاتي

أبي المنى

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