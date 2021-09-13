لبنان

تعليقٌ قوي من شميطلي بعد إشكاله مع عكر في "الخارجية".. هذا ما قاله

Lebanon 24
13-09-2021 | 16:25
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نشر الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي منشوراً عبر حسابه على "فيسبوك"، علق من خلاله على الحادثة التي وقعت بينه وبين الوزيرة السابق زينة عكر، اليوم الإثنين، في وزارة الخارجية.
 
وقال شميطلي في منشوره: "شكراً لكل من اتصل مطمئنا متضامناً مستنكراً مشيداً... المسألة أبعد من شخص، هي قصة وطن محكوم عليه أن يتعايش مع أمراضٍ لا علاقة بينها وبين فكر الدولة والقانون … وأنا لست لأتعايش، هي ليست تجارتي الخاصة، هي أمانة وتعرفون الباقي.. إنّ الأمين عن الأمانة يُسأل".
 
وكان اشكالٌ كبير وقع بين عكر وشميطلي تخلله عراكٌ مع أمن الوزيرة السابقة وتكسير للأبواب على خلفية تمنّع شميطلي عن تسليم البريد للوزيرة.

كذلك، عمد مرافقو عكر بالاعتداء بالضرب على كبار موظفي وزارة الخارجية داخل الوزارة.
 

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