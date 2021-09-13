مجموعات الحراك تُطلق الائتلاف الانتخابي "النقابة تنتفض - أطباء"

قرّرت مجموعات الحراك، وبالتنسيق مع المجموعات النقابية المستقلة في لبنان، ودعماً لانتفاضة الاطباء النقابية، اطلاق الائتلاف الانتخابي الثوري تحت اسم "النقابة تنتفض - أطباء".



وتأتي الخطوة - بحسب البيان الصادر - تأكيداً أن "معركة انتخابات نقابة الأطباء في بيروت، هي معركة نضالية لاستعادة النقابة من محاصصة الاحزاب الحاكمة واستعادة ثقة الاطباء بنقابتهم".

