إخمادُ حريق في أحراج عكار وبساتينها

تمكنت عناصر من الدفاع المدني بالتعاون مع مواطنين وفريق جمعية درب عكار، وبمساعدة طوافة تابعة للجيش اللبناني، من السيطرة على حريق شب في احراج وبساتين بلدات رحبة وايلات وجبرايل.





واشار تقدير اولي لـ "جمعية درب عكار" بأن مساحة الاراض المحروقة تجاوزت الـ 105 هكتارات من الاراضي الحرجية وبساتين الزيتون والاراضي العشبية، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". واكد رئيس مركز عيات في الدفاع المدني طلال ايوب ان الحريق انتهى وتتم عمليات التبريد لمنع تجدده.واشار تقدير اولي لـ "جمعية درب عكار" بأن مساحة الاراض المحروقة تجاوزت الـ 105 هكتارات من الاراضي الحرجية وبساتين الزيتون والاراضي العشبية، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".