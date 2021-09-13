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لبنان
محاولة سلب دراجة نارية في الزاهرية باءت بالفشل
Lebanon 24
13-09-2021
|
18:20
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حاول مجهولون سلب أحد المواطنين درّاجته النارية بالقرب من أفران المير في الزاهرية.
وقد باءت محاولتهم بالفشل حيث أن السائق لاذ بالفرار.
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