لبنان

محاولة سلب دراجة نارية في الزاهرية باءت بالفشل

Lebanon 24
13-09-2021 | 18:20
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حاول مجهولون سلب أحد المواطنين درّاجته النارية بالقرب من أفران المير في الزاهرية.
وقد باءت محاولتهم بالفشل حيث أن السائق لاذ بالفرار.
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