لبنان

اخلاءات سبيل بشرط!

Lebanon 24
13-09-2021 | 22:04
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نقل بعض أهالي الموقوفين عن المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت انه قد يخلي سبيل البعض بعد توقيف عدد من الرؤوس الكبيرة.
(نداء الوطن)
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