في طرابلس...سرق مقهى وفر الى جهة مجهولة

قام احد الاشخاص في الدخول الى مقهى سكاف في محلة الضم و الفرز في طرابلس حيث عمد على سرقة بضاعة من داخل الكافيه عبارة عن كمية من علب من الدخان ومن المعسل ما يقارب ال ٧ كيلو بالاضافة الى علب نسكافة وغيرها من محتويات المحل ليفر بعدها الى جهه مجهولة.



