قتيلان بحادث سير مروع في عكار.. هذا ما جرى (صور)

أدى حادث سير مروع بين سيارة هيونداي وشاحنة على طريق تل حياة في عكار الى سقوط قتيلين من الجنسيتين اللبنانية والسورية.

وعلى الفور حضرت الى المكان عناصر من الصليب الأحمر وعملت على نقل الجثث الى مستشفيات المنطقة.