لبنان

عبدالله: أتمنّى أن يركّز البيان الوزاري على هذه الأمور

Lebanon 24
14-09-2021 | 01:33
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غرّد النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "أتمنى أن يركز البيان الوزاري، وفي ظل هذا الانهيار الاقتصادي، وتراجع قدرات ومستوى معيشة الناس، على تكريس مفهوم دولة الرعاية الاجتماعية،وتحصين الجامعة الوطنية، والمدرسة الرسمية والمستشفيات الحكومية، استكمالاً لمهمة البطاقة التمويلية ودعم العائلات الأكثر فقراً، بعيدا عن أي توظيف سياسي".
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