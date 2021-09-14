عبدالله: أتمنّى أن يركّز البيان الوزاري على هذه الأمور

أتمنى أن يركز البيان الوزاري ،وفي ظل هذا الانهيار الأقتصادي ،وتراجع قدرات ومستوى معيشة الناس، على تكريس مفهوم دولة الرعاية الأجتماعية،وتحصين الجامعة الوطنية، والمدرسة الرسمية والمستشفيات الحكومية،استكمالا لمهمة البطاقة التمويلية ودعم العائلات الأكثر فقرا ،بعيدا عن أي توظيف سياسي.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 14, 2021
أتمنى أن يركز البيان الوزاري ،وفي ظل هذا الانهيار الأقتصادي ،وتراجع قدرات ومستوى معيشة الناس، على تكريس مفهوم دولة الرعاية الأجتماعية،وتحصين الجامعة الوطنية، والمدرسة الرسمية والمستشفيات الحكومية،استكمالا لمهمة البطاقة التمويلية ودعم العائلات الأكثر فقرا ،بعيدا عن أي توظيف سياسي.