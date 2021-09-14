لبنان

جديد أزمة المحروقات.. انفراج أو انفجار؟

Lebanon 24
14-09-2021 | 02:15
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توقع عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس انفراجات محدودة في أزمة المحروقات مع الاتجاه نحو فتح اعتمادات على أساس سعر صرف 8000 الاف ليرة للدولار الواحد لعدد من البواخر بانتظار تحديد الحكومة الجديدة خطتها نافيا أن يكون أصحاب محطات أو المعنيون في وزارة الطاقة قد تبلغوا رسمياً بهذا الامر.

وفي حديث الى صوت كل لبنان، حدد البراكس حل أزمة المحروقات بخطوة واحدة وهي تأمين الاعتمادات اللازمة للشركات على قدر حاجة السوق وطالما أن الكميات المستوردة أقل من حاجة السوق فالطوابير باقية

وعن النفط الإيراني، أشار الى ان الامر محصور فقط بين الأمين العام لحزب الله والدولة اللبنانية، ولا علاقة لنقابة أصحاب المحطات بالأمر.
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