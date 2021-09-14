لبنان

كانوا يحاولون بيع طفل في جونية.. وهذا ما جرى

Lebanon 24
14-09-2021 | 03:31
A-
A+
Doc-P-863660-637672129277717478.jpg
Doc-P-863660-637672129277717478.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لمفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام عدّة أشخاص بعملية بيع طفل قاصر.
 
بتاريخي 8 و 9-9-2021 وبعد الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المفرزة المذكورة، تمكنت من تحديد هوياتهم وتوقيفهم، وهم كل من:

ا. ش. (من مواليد عام 1993، سوري)
ك. ش. (من مواليد عام 1974، سورية)
ي. ب. (من مواليد عام 1970، لبناني)
ع. ا. (من مواليد عام 1972، لبناني)
ي. س. (من مواليد عام 1957، لبناني)
ل. ش. (من مواليد عام 1955، لبنانية)
بحيث أقدم الموقوف الأول على بيع طفله -البالغ من العمر سنتين- إلى الموقوفَين الثانية والثالث، بواسطة بقيّة الموقوفين.


 
تم تسليم الطفل الى إحدى الجمعيات التي تُعنى برعاية الأطفال القُصَّر، وأودع الموقوفون القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2021-09-14
07:45 | 2021-09-14
07:35 | 2021-09-14
07:15 | 2021-09-14
07:02 | 2021-09-14
06:54 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website