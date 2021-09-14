لبنان

تسلم وتسليم في "وزارة الدفاع".... الجيش حصن الوطن

Lebanon 24
14-09-2021 | 04:06
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توجهت نائبة رئيس مجلس الوزراء السابقة وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، "بالشكر إلى الجيش اللبناني والضباط الذين عملوا إلى جانبي في وزارة الدفاع، وقد بقي الجيش على جهوزته العالية وقام بحفظ الأمن".

وأوضحت خلال مراسم التسليم والتسلم في وزارة الدفاع مع الوزير الجديد موريس سليم، أن "الإلتزام بالقانون واجب على الجميع"، ولفتت إلى "أنني كنت أتمنّى أن تكون حصّة النساء في الحكومة الجديدة أكبر، وقمت بزيارات خارجيّة لحشد الدعم للجيش اللبناني".

وأكدت عكر، "أنني قدمت للوزير الجديد تقريراً عن مشاريع وزارة الدفاع، أملةً أن تتوفر له الظروف لتوفير الأفضل للجيش".
 
بدوره، عبّر وزير الدفاع موريس سليم، "عن تقديره للجهود التي بذلتها الوزير زينة عكر في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها بلدنا".

وأشار خلال مراسم التسليم والتسلم في وزارة الدفاع، إلى أنه "إزاء ما يواجه وطننا من مخاطر وصعوبات يقوم جيشنا بدوره بإندفاع مميّز وبأداء إحترافيّ وهمّة لا تعرف الكلل، وسنسعى بكل إمكاناتنا لرفع مستوى جهوزية الوحدات ليبقى الجيش حصن الوطن ودرعه المنيع".
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