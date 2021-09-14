تسلم وتسليم في "وزارة الدفاع".... الجيش حصن الوطن

توجهت نائبة رئيس مجلس الوزراء السابقة وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، "بالشكر إلى الجيش اللبناني والضباط الذين عملوا إلى جانبي في وزارة الدفاع، وقد بقي الجيش على جهوزته العالية وقام بحفظ الأمن".وأوضحت خلال مراسم التسليم والتسلم في وزارة الدفاع مع الوزير الجديد موريس سليم، أن "الإلتزام بالقانون واجب على الجميع"، ولفتت إلى "أنني كنت أتمنّى أن تكون حصّة النساء في الحكومة الجديدة أكبر، وقمت بزيارات خارجيّة لحشد الدعم للجيش اللبناني".وأكدت عكر، "أنني قدمت للوزير الجديد تقريراً عن مشاريع وزارة الدفاع، أملةً أن تتوفر له الظروف لتوفير الأفضل للجيش".