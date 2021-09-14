لقاء بين باسيل وغريو

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اليوم، سفيرة فرنسا آن غريو، في حضور النائب سيمون أبي رميا والوزيرة السابقة ندى بستاني وعضو لجنة العلاقات الديبلوماسية في التيار بشير حداد، وتم البحث في التطورات السياسية في ضوء تشكيل الحكومة التي هنأت السفيرة غريو بتأليفها.كما تم تأكيد، وفق بيان عن مكتبه، "أهمية تنفيذ الاصلاحات اللازمة، وضرورة اجراء الانتخابات في موعدها مع عدم المس بحق المنتشرين في الاقتراع".