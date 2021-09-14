لبنان

حملة تلقيح لطلاب الصفوف الثانوية لمدارس زحلة في مستشفى تل شيحا

Lebanon 24
14-09-2021 | 05:23
A-
A+
Doc-P-863693-637672190219995995.jpg
Doc-P-863693-637672190219995995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظم المركز الطبي في الجامعة الاميركية في بيروت بالتعاون مع مستشفى تل شيحا في زحلة، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا لطلاب الصفوف الثانوية في مدارس زحلة، السبت الماضي، في مستشفى تل شيحا.

انطلق نهار التلقيح الساعة التاسعة صباحا، في حضور ممثلين من المركز الطبي في الجامعة الاميركية في بيروت وفريق يتضمن ممرضات واطباء وصيادلة وإداريين وتقنيين بالتعاون مع فريق مستشفى تل شيحا بقيادة المديرة الإدارية سنا نصرالله.

وأشاد رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، ورئيس اللجنة العليا لمستشفى تل شيحا، المطران عصام يوحنا درويش ب"التعاون القائم بين مستشفى تل شيحا والمركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت وبالتآزر الوثيق مع الجمعية الملكية العالمية بشخص رئيسها البروفسور يوسف بخاش الإختصاصي في الجراحة التجميلية والترميمية في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت"، ونوه ب"دقة التنظيم". وامل "ان تشمل هذه الحملة في مرحلة قريبة تلقيح الطلاب في مدارس قضاء زحلة الخاصة والرسمية".

تجدر الإشارة الى انه وخلال الحملة، تم تطعيم 800 طالب وطالبة حضروا بناء على مواعيد مسبقة خصصت لكل مدرسة في زحلة وقد خصصت 12 نقطة تلقيح للطلاب ومنطقة مراقبة حيث انتظر الطلاب 15 دقيقة بعد حصولهم على اللقاح وخضعوا لمراقبة طبية دون تسجيل اي اعراض.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-09-15
07:25 | 2021-09-15
07:20 | 2021-09-15
07:16 | 2021-09-15
07:12 | 2021-09-15
07:06 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website