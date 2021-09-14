حملة تلقيح لطلاب الصفوف الثانوية لمدارس زحلة في مستشفى تل شيحا

نظم المركز الطبي في الجامعة الاميركية في بيروت بالتعاون مع مستشفى تل شيحا في زحلة، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا لطلاب الصفوف الثانوية في مدارس زحلة، السبت الماضي، في مستشفى تل شيحا.انطلق نهار التلقيح الساعة التاسعة صباحا، في حضور ممثلين من المركز الطبي في الجامعة الاميركية في بيروت وفريق يتضمن ممرضات واطباء وصيادلة وإداريين وتقنيين بالتعاون مع فريق مستشفى تل شيحا بقيادة المديرة الإدارية سنا نصرالله.وأشاد رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، ورئيس اللجنة العليا لمستشفى تل شيحا، المطران عصام يوحنا درويش ب"التعاون القائم بين مستشفى تل شيحا والمركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت وبالتآزر الوثيق مع الجمعية الملكية العالمية بشخص رئيسها البروفسور يوسف بخاش الإختصاصي في الجراحة التجميلية والترميمية في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت"، ونوه ب"دقة التنظيم". وامل "ان تشمل هذه الحملة في مرحلة قريبة تلقيح الطلاب في مدارس قضاء زحلة الخاصة والرسمية".تجدر الإشارة الى انه وخلال الحملة، تم تطعيم 800 طالب وطالبة حضروا بناء على مواعيد مسبقة خصصت لكل مدرسة في زحلة وقد خصصت 12 نقطة تلقيح للطلاب ومنطقة مراقبة حيث انتظر الطلاب 15 دقيقة بعد حصولهم على اللقاح وخضعوا لمراقبة طبية دون تسجيل اي اعراض.