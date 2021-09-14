لبنان

أحكام بالأشغال الشاقة "للعسكرية" بحق متعاملين مع إسرائيل

Lebanon 24
14-09-2021 | 05:33
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة سلسلة أحكامٍ بجرائم التعامل مع العدو الإسرائيلي بحق كل من: جريس سعيد اللوس، مريم موسى دياب، رولا جريس اللوس، نينا جريس اللوس، ألين جريس اللوس ومارون إبراهيم الجلاد، وذلك لإقدامهم على الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن، على الإتصال بالعدو الإسرائيلي وعملائه، والدخول الى بلاده من دون إذن الحكومة اللبنانية والإقامة فيه حتى تاريخه، وعلى الإستحصال على الجنسية الإسرائيلية.
وقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة ١٥ سنة بحقهم جميعاً وتجريدهم من حقوقهم المدنية، إضافة الى تغريم كل واحد منهم مبلغ مليون ليرة لبنانية.
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