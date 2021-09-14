لبنان

جريح في حادث سير (صور)

Lebanon 24
14-09-2021 | 05:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير على الاوتستراد الممتد بين بيروت والبحصاص، ما ادى الى سقوط جريح، يعمل الصليب الاحمر على اسعافه.
 
 
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