الإبتزاز الإلكتروني جريمة... كيف يمكن مكافحتها؟

اطلقت قوى الامن الداخلي، عبر تويتر، حملة توعية بعنوان "الإبتزاز الإلكتروني جريمة"، داعية الى التبليغ عن الإبتزاز عبر الرقم 01-293293 أو

http://isf.gov.lb خدمة بلّغ".

وشرحت انها "حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إطار مشروع مكافحة العنف ضد الفتيات والنساء في لبنان والحؤول دون وقوعه".