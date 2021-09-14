الإبتزاز الإلكتروني جريمة... كيف يمكن مكافحتها؟

اطلقت قوى الامن الداخلي، عبر تويتر، حملة توعية بعنوان "الإبتزاز الإلكتروني جريمة"، داعية الى التبليغ عن الإبتزاز عبر الرقم 01-293293 أو
http://isf.gov.lb خدمة بلّغ".
وشرحت انها "حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إطار مشروع مكافحة العنف ضد الفتيات والنساء في لبنان والحؤول دون وقوعه".
#الإبتزاز_الإلكتروني_جريمة
بلغوا قوى الأمن الداخلي
01-293293https://t.co/MlzKlKiuaa خدمة بلّغ
حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إطار مشروع مكافحة العنف ضد الفتيات والنساء في لبنان و الحؤول دون وقوعه. #قوى_الامن pic.twitter.com/GhlcRGzxAt
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 14, 2021
#الإبتزاز_الإلكتروني_جريمة
بلغوا قوى الأمن الداخلي
01-293293https://t.co/MlzKlKiuaa خدمة بلّغ
حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إطار مشروع مكافحة العنف ضد الفتيات والنساء في لبنان و الحؤول دون وقوعه. #قوى_الامن pic.twitter.com/GhlcRGzxAt