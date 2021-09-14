تسليم وتسلم في الاشغال.. اجتماعات الاسبوع المقبل لتحديد أطر العمل

قال وزير الاشغال العامة والنقل السابق ميشال نجار خلال التسليم والتسلم في الوزارة: "شرف لي ان اكون من فريق الرئيس حسان دياب ونامل ان نكون استطعنا انجاز ما يمكن انجازه خلال تلك الفترة".



اما الوزير الجديد علي حمية فقال: "سأبدأ بالاجتماعات الاسبوع المقبل كي نحدد صورة مشتركة مبنية على الهواجس والمشاريع التي أقرت في مجلس الوزراء ولم تنفذ".