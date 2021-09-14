أدوية متلفة في هذه المنطقة (صور)

عثر احد المواطنين خلال انتظاره في "طابور" البنزين أمام احدى محطات الوقود على أوتوستراد المتن السريع باتجاه بيروت، على مستوعبات تحتوي على كميات من الأدوية المتلفة يبدو أنها تابعة لأحد المستودعات في المنطقة، من دون أن يكون لديه أي تفاصيل أخرى عن مكان المستودع أو اسمه وهوية أصحابه.