انفراجات البنزين تبدأ الجمعة و"المركزي" يوافق على تفريغ بواخر النفط.. اليكم جديد ازمة المحروقات

أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أنّ فتح اعتمادات لـ6 بواخر نفط اتخذ مساره الرسمي، وسيتم اعطاؤها موافقات مسبقة على آلية تسعير 8000 ليرة، وقد أبلغ مصرف لبنان الشركات المستوردة للنفط بذلك، ما يعني أن موضوع رفع الدعم سيؤجل إلى نهاية شهر أيلول وهو ما تم الاتفاق عليه منذ البداية.وأشار البراكس في تصريح إلى أنه سيتم تفريغ البواخر اعتباراً من يوم غد على أن نشهد انفراجات تدريجية مع حلول يوم الجمعة المقبل، خصوصاً وأن كميات البنزين ستتوفر بشكل أكبر مما كانت عليه في السوق المحلي، ولكن علينا أن نعي بأن حمولات هذه البواخر تحتوي على البنزين والمازوت معاً. ولكن حتماً ستقلص حجم الأزمة.ولفت الى أن رفع الدعم نهائيا عن المحروقات قد يكون حلاً جذرياً للأزمة، في حال تم تطبيقه وفقاً للآلية المعتمدة في الوقت الحالي، أي أن تترافق مع كميات كافية من المحروقات للسوق المحلي، ما يؤدي الى زيادة العرض في الاسواق، وبالتالي تختفي طوابير السوق السوداء. أما في حل بقى الاستيراد خجولاً، فالازمة لن تنتهي.