لبنان

حواط قدم الى مشلب تصريحا أخيرا عن الذمة المالية

Lebanon 24
14-09-2021 | 07:45
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قدم وزير الاتصالات السابق المهندس طلال حواط، بعد ظهر اليوم الى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب تصريحا اخيرا عن الذمة المالية، استنادا إلى القانون الرقم 189 تاريخ 16 تشرين الاول 2020 المتعلق بالاثراء غير المشروع.
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طلال حواط

المجلس الدستوري

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