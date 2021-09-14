لبنان

يمق تسلم أوراق سيارتي الإطفاء من اللواء خير

Lebanon 24
14-09-2021 | 08:07
A-
A+
Doc-P-863731-637672289150109019.jpg
Doc-P-863731-637672289150109019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسلم رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق أوراق سيارتي الإطفاء من الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير بعد نقل ملكيتهما من الهيئة الى بلدية طرابلس، وذلك خلال زيارة يمق برفقة عضوي المجلس البلدي باسم بخاش وجميل جبلاوي الى مقر الهيئة في السرايا الحكومية في بيروت.


وكانت البلدية تسلمت السيارتين في إحتفال في مرفأ طرابلس، وهما هبة مقدمة من جمعية "مساندة الشرق الألمانية" Orienthelfer، الى مدينة طرابلس واهلها، وبواسطة سفير لبنان في ألمانيا الدكتور مصطفى أديب، في حضور ممثل الجمعية الألمانية في لبنان الدكتور نبيل حداد.


وتم نقل الملكية من الهيئة العليا الى بلدية طرابلس بموجب وكالة مسجلة لدى كاتب عدل بيروت، تمهيدا لتسجيلهما أصولا لدى مصلحة تسجيل السيارات.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-09-15
07:29 | 2021-09-15
07:25 | 2021-09-15
07:20 | 2021-09-15
07:16 | 2021-09-15
07:12 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website