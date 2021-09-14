يمق تسلم أوراق سيارتي الإطفاء من اللواء خير

تسلم رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق أوراق سيارتي الإطفاء من الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير بعد نقل ملكيتهما من الهيئة الى بلدية طرابلس، وذلك خلال زيارة يمق برفقة عضوي المجلس البلدي باسم بخاش وجميل جبلاوي الى مقر الهيئة في السرايا الحكومية في بيروت.وكانت البلدية تسلمت السيارتين في إحتفال في مرفأ طرابلس، وهما هبة مقدمة من جمعية "مساندة الشرق الألمانية" Orienthelfer، الى مدينة طرابلس واهلها، وبواسطة سفير لبنان في ألمانيا الدكتور مصطفى أديب، في حضور ممثل الجمعية الألمانية في لبنان الدكتور نبيل حداد.وتم نقل الملكية من الهيئة العليا الى بلدية طرابلس بموجب وكالة مسجلة لدى كاتب عدل بيروت، تمهيدا لتسجيلهما أصولا لدى مصلحة تسجيل السيارات.